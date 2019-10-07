Gerede’de kaza 3 yaralı

Haber: Aysun Beykoz
Kaza, Gerede ilçesi Yeniçağa gişeleri ilerisinde akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. Kazayı ihbar alan Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine koştu. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. 112 Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yararlılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.