Gerede’de kaza: 4 yaralı

Haber: N. Halid Altundal

Kaza sabah 6.30 sularında Bolu-Ankara otobanı Gerede mevkiinde meydana geldi. Ankara istikameti 10. kilometrede meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazayı ihbar alan Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralı kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavilerine devam edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası itfaiyeden yapılan açıklamada sürücüler uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.