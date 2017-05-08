Gerede’nin gelişip kalkınması adına yaptığı çalışmalara ara vermeden devam eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, bu çalışmaların dışında katıldığı sosyal etkinlikler ile de halkın takdirini topluyor. Gerede için güzelleşmesi ve gelişerek ilgi odağı haline gelmesi için gece gündüz demeden çalışan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar geçtiğimiz hafta içerisinde ilçenin temel değerlerinden olan derneklerin ve İlçe Müftülüğünün düzenlemiş olduğu kermeslere katıldı.

Gerede İpekyolu Eğitim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği kermes açılışına katılan Belediye Başkanı Mustafa Allar, aynı gün açılan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın düzenlediği kermes açılışına katıldı. Başkan Allar, ayrıca geçtiğimiz gün Gerede Müftülüğü ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle Yatılı Kız ve Erkek Kur’an Kurslarının yararına düzenlenen hayır çarşısının açılış programına katıldı. Katıldığı programlarda halkla kucaklaşarak vatandaşların sıkıntılarını da dinleyen Allar, takdir topladı. Vatandaşlar ile uzun uzun sohbet etme imkanı bulan Allar, belediye olarak amaçlarının sadece altyapı, çevre düzenleme ve yeni inşa çalışmaları olmadığını, halkın sorunlarıyla ilgilenmelerinin ve bu sorunlara çözüm üretmelerinin kendileri için önem taşıdığını belirtti.