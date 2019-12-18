Gerede’de kodlama kursuna yoğun ilgi

Haber: BMA

Gerede Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ramazan Dede Bilgievi, açtığı kurslar ve gerçekleştirdiği etkinlikler ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Bilgievinde açılan Kodlama Kursuna çocukların yoğun ilgisi olurken benzer kursların Gerede Belediyesi tarafından öğrencilerin gelişimine ve eğitimine katkı sunmak için açılacağı öğrenildi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi’nde büyük bir ilgi ile karşılanan Kodlama Kursunu ziyaret etti. Kurs öğreticisinden kurs hakkında bilgiler alan Başkan Mustafa Allar, öğrenciler ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Öğrenciler ise ilçede ilk defa düzenlenen kodlama kursundan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Başkan Allar ziyaretin sonunda öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.