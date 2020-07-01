Gerede’de maden sahaları denetlendi

Haber: N. Halid Altundal

2020 yılı izin sahalarının kontrolü kapsamında Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Aktaş Orman İşletme Şefliğindeki maden sahasında incelemeler yapıldı. İncelemelere Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, İzin İrtifak Şube Müdürü Necmettin Aşçı, Gerede Orman İşletme Müdür Yardımcısı Engin Yormaz ve Aktaş Orman İşletme Şefi Süleyman Aykut Tonyalı ile maden sahasını işleten firma yetkilileri katıldı.

Yapılan inceleme ve denetimlerde, rehabilitasyon projesine uygun çalışıldığı, köşe noktalarına koordinatlı jalonların çakılmış olduğu, kademelerin yapıldığı, uyarı levhasının konulduğu ve aşım olmadığı tespit edildi. Maden sahasında yapılan patlatmalar sonucu yamaçlarda yer yer akmalar oluştuğu, bu akmalar için tedbir alınması gerektiği maden sahasını işleten firma yetkililerine iletildi.