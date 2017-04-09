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09 Nisan 2017 Pazar
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    • Gerede’de “Okullar Hayat Olsun” projesi devam ediyor

    Gerede Belediyesi, eğitime yönelik destekleriyle ilçedeki okullara hayat veriyor.

    09 Nisan 2017 Pazar 11:19
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    Gerede’de “Okullar Hayat Olsun” projesi devam ediyor

    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi, eğitim hizmetlerine verdiği desteklere devam ediyor. İmzalanan "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında ilçedeki anakolu, ilkokul, ortaokul ve liselerin ihtiyaçları gideriliyor.

    Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanında sosyal faaliyetler yapılması, spor alanlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarına binaen çalışmalar yürüten Gerede Belediyesi, son olarak Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün de desteği sonrası eğitim öğretime açılan Bahçelievler İlkokulu’nun bahçesine basketbol, futbol ve voleybol sahalarının yanı sıra çocuk oyun grupları da yaptı.

    İlçedeki okullara zaman zaman ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerle söyleşilerde bulunan ve eğitimcilerle istişare eden Belediye Başkanı Mustafa Allar, öğrencilerin ve eğitim camiasının okullarının ihtiyaçları ile ilgili taleplerini birer birer yerine getiriyor.

    EĞİTİME YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR

    Proje kapsamında yaptıkları çalışmalar ile alakalı konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Okullar Hayat Olsun" projesiyle eğitime yönelik yatırımlar yaptıklarını ve okulların önemli ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, eğitime yönelik yatırımları çok önemsediklerini ve çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim-öğretimlerini yapabilmeleri için tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyledi.

    Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket ettiklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Bu kapsamda çocuklarımıza, daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunma adına başlatılan Okullar Hayat Olsun projesiyle çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin yüzlerini güldürme gayretindeyiz. Okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek imkânlarımız ölçüsünde gideriyoruz. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları adına okullarımızın çehresini değiştirecek çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Eğitime, Yönelik, Destekleriyle

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