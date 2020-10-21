Gerede’de oturanlar dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada Gerede ilçesi Bahçelievler Mahallesinde enerji ihtiyacı ve ilave şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 22 Ekim Perşembe günü sabah 09.30’dan 17.30’a kadar elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kesintinin yapılacağı yerler ve tarihleri şu şekilde: “22 Ekim 2020 Perşembe 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Bahçelievler Mah., Arda Sk. Demet Sk. Ada Sk. Ahsen Sk. Anadolu Cad. Burcu Sk. Cevher Sk. Damla Sk. Dost Sk. Efe Sk. Elmas Sk. Ensar Sk. Eren Sk. Gümüş Sk. Güzide Sk. Kadife Sk. Kıble Sk. Konuralp Cd. Leylak Sk. Mehtap Sk. Mercan Sk. Meriç Sk. Nur Sk. Papatya Sk. Samanyolu Sk. Toki Bahçelievler, Yüksel Cd. Zafer Cd. Zümrüt Sk. Ümit Sk. Şanlı Sk. Şehit Asb. Bahattin Yıldız Cd., Şener Sk. Gümüş Sk. Demirciler Mah., Kitirler Mah., Atatürk Bulvarı, Yeni Mah., Anadolu Cd. Bahçelievler Samanyolu Sk. Yüksel Cd. Şehit Astsubay Bahattin Yıldız Cd.

22 Ekim 2020 Perşembe 11.30 ile 17.30 saatleri arasında Bahçelievler Mah., Ada Sk., Cevher Sk., Damla Sk., Elmas Sk., Ensar Sk., Eren Sk., Mehtap Sk., Meriç Sk., Papatya Sk., Yüksel Cd., Zafer Cd., Zümrüt Sk., Şehit Asb. Bahattin Yıldız Cd., Kitirler Mah., Atatürk Bulvarı, Yeni Mah., Bahçelievler Samanyolu Sok., Yüksel Cd., Şehit Astsubay Bahattin Yıldız Cd.”