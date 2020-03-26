Gerede’de parklar dezenfekte edildi

Haber: BMA

Gerede’de dezenfekte çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, güneşin açması ile birlikte ilçe genelinde bulunan çay bahçeleri ve tüm parklarda, çocuk oyun ve spor grupları ile oturma alanlarında ilaçlama yaptı. Dezenfekte çalışmalarının hafta boyu belirlenen program kapsamında devam edeceği öğrenilirken Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “İlçemizin dört bir yanında halkımızın sağlığı için dezenfektasyon yapıyoruz. Her ne kadar bu çalışmaları yapmış olsak da hemşehrilerimden mümkün mertebe evde kalmalarını istirham ediyorum” dedi.

