Gerede´de pazarlara yeni düzenleme

Gerede Belediyesi, Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının tekrar geri gelmesi ile beraber, Cumartesi günleri kurulan pazarları Cuma günü kurma kararı aldı. Gerede Belediyesi yaptığı duyuruda; “Kabine toplantısında alınan kararlar neticesinde; İlçemizde Cumartesi günleri kurulan kapalı hal pazarı ve hayvan pazarı 2 Nisan 2021 tarihinden itibaren ‘yeni bir karar alınana kadar’ Cuma günleri kurulacaktır. Halkımıza önemle duyurulur” denildi.

Cuma gününe alınan her iki pazar için; vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları ve özen göstermeleri konusunda da yetkililer tarafından uyarı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 10:39