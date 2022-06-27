Gerede’de sabah saatlerinde feci kaza



Haber: Ceylan Beykoz

Kaza, saat 04.50 sırlarında Gerede ilçesi, Karadeniz Bağlantı-Gerede gişeleri mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde giden 52 FD 624 plakalı aracın sürücüsü ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, içerisinde bulunan 3 kişi ile birlikte orta refüje uçtu. Olayı gören başka sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralıların imdadına yetişti. 3 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.