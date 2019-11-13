“Gerede’de sayıl, Geredeli sayıl”

Haber: BMA

Yaklaşan yılsonu nedeniyle bir açıklama yayınlayan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Büyük Birlik Partili Belediyesi Meclis Üyeleri, ilçede yaşayan vatandaşların nüfusa kayıt olmadığı takdirde bazı cezalarla karşılaşacağını kaydettiler. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile yapılan nüfus sayımları her yıl güncellenirken, Gerede'de nüfusun az görünmesi Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Belediye Meclis Üyelerini harekete geçirdi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "MERNİS'e göre belediyemizde bulunan sistemle daireler boş görünüyor. Ancak yaptığımız tespitlerde bu boş gözüken meskenlerde oturan aileler var. Belediye görevlileri aracılığıyla bu vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara diyoruz ki, siz Gerede'de oturuyorsunuz. Gerede'den hizmet alıyorsunuz. Ancak ormancılık, muhtarlık seçimleri gibi basit nedenlerle kayıtlarınız bizde gözükmüyor. Gerede'de oturduğunuzu sistem sayesinde takip edebiliyoruz. Bu vatandaşlarımız bu şekilde yaparak Gerede'nin daha fazla pay alması gerekirken, Gerede'nin birçok imkândan mahrum bırakılmasına sebebiyet veriyorlar. Gerede'de oturup çeşitli nedenlerden dolayı kayıtları köylerde, başka şehirlerde bulunan hemşehrilerimiz ile Gerede'de okuyan yılın büyük bir bölümü Gerede'de ikamet eden öğrencilerimizin 31 Aralık'a kadar Gerede Nüfus Müdürlüğü'ne giderek çok basit ve kısa süren bir işlemle kayıtlarını yaptırmalarını istiyoruz. Aksi takdirde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. Maddesi gereğince ‘Adres Bildiriminde Bulunmama’ durumunda ve ‘Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak’ durumunda idari para cezası uygulanacaktır. Tüm Geredelilerin ve Vatandaşlarımızın konu ile ilgili hassasiyet göstermesi önemle rica olunur" denildi.