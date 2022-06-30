Gerede’de sel bölgelerinden görüntüler



Haber: Uğur Balaban

Gerede ilçemize bağlı Aktaş köyü, Sofular köyü Değişler Mahallesi, Salur köyü, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan Genç Ofis, terminal bölgesi ve ilçe merkezinde yer alan dere yatakları selden etkilendi.

HER DAKİKA TEYAKKUZDAYIZ

Selin etkili olduğu ilk dakikalardan itibaren tüm ekipleri ile sahada yer aldığını belirten Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar,“ilçemizde sel afetinin yaşandığı ilk dakikalarda olduğu gibi her dakika teyakkuzdayız. Devletimizin sağladığı imkânlar neticesinde sel afetinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Selden etkilenen tüm hemşehrilerimeve komşu il ve ilçelere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi, ilimizi, ilçemizi bütün afetlerden muhafaza buyursun” temennilerine yer verdi.