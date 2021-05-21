Gerede’de sıfır atık atağı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde bulunan kalabalık cadde ve sokaklara bitkisel atık yağ kumbarası yerleştirildi. Yapılan bu çalışma ile Gerede Belediyesi bitkisel atıkların toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayacak bir projeye imza attı.

Alınan bilgiye göre ilk etapta şehir merkezinde bulunan kalabalık cadde ve sokaklara 10 adet yerleştirilen bitkisel atık yağ kumbaraları daha sonra yaygınlaştırılarak şehir merkezindeki kumbaraların sayısı artırılacak. Vatandaşlar tarafından plastik şişelerde bitkisel atık yağ kumbaralarına bırakılan atıklar DEHA bitkisel atık yağ toplama geri kazanım firması tarafından toplanarak geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye tekrar kazandırılacak. Gerede Belediyesi tarafından yapılan bitkisel atıkların toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayacak proje çalışması vatandaşlar tarafından takdir topladı.