Gerede’de tır refüje çarparak yoldan çıktı!



Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, Cumartesi günü saat 20.22 sıralarında Bolu’nun Gerede ilçesi Çayörengüney köyümevkisinde Karabük yolu istikametinde meydana geldi. Davut U. idaresindeki 55 KA 2099 plakalı tır kaygan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç, refüje çarparak aşağı devrildi. Çevreden geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022, 13:43