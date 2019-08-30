Gerede’de uyuşturucu operasyonu

Haber. ERDAL TANRIVERDİ

Gerede İlçesi Macarlar Köyünde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli bir şahısa yönelik yapılan operasyonda (14) gram kubar esrar maddesi ele geçirilirdi.

Yine Gerede bağlı Akçaalan Köyünde bir evde yapılan aramada (100) gram kubar esrar, (90) gram kenevir tohumu, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, (1) adet kenevir yetiştirmede kullanılan mor ışıklı floresan lamba, (11) adet tabanca fişeği ele geçirilirken yakalanan her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıltı.

Yapılan acıklamada “Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.