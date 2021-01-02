Gerede’de yangın



Haber:N.Halid Altundal

Gerede İlçesi Demirciler Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi on iki numarada buluna iki katlı ahşap evde meydana gelen yangında Hasan Demiral’a ait ahşap evin girişi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 112 komuta merkezine gelen yangın ihbarına 10 dakika içerisinde müdahale eden Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri yangının büyümesini ve daha fazla hasar oluşmasını engelledi. Evinde kısmi hasar oluşan Demiral ailesini ziyaret eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “evi hasar alan ailemizin yanındayız. Ailemizin ne ihtiyacı varsa biz karşılayacağız. Büyük geçmiş olsun” dedi.