Gerede’de yaya geçitlerine ‘kırmızı’ çizgi

Haber: BMA

Yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen uygulama kapsamında, Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritler kırmızı renge boyadı. Yapılan etkinliğe; Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İdari Mülki Amirler, Muhtarlar ve Öğrenciler katıldı. Etkinlikte Kaymakam Cengiz Ayhan ve Belediye Başkanı Mustafa Allar araç sürücülerini durdurarak, verilen broşürler ile bilgilendirmede bulundular.

Yapılan uygulama sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “2019 Yılında İçişleri Bakanlığımızın; Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganı ile başlattığı yaya önceliği uygulamamıza İlçe Kaymakamımız Cengiz Ayhan Bey, idari mülki amirlerimiz, muhtarlarımız ve kıymetli öğrencilerimiz ile birlikte katıldık. Tüm emniyet ve güvenlik güçlerimize de emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.