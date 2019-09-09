Gerede’de yaya önceliği çalışmaları başladı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından, trafik akışını rahatlatmak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için belirli plan ve program çerçevesinde “Yaya Öncelikli Trafik” çalışmalarının ilçe genelinde yapıldığı belirtildi. Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada ilçe genelinde çift kompenantlı boya ile yol çizgisi yapılan ve yapılması planlanan bulvar, cadde ve sokakların; Hal Pazarı İçi, Açık Pazar Alanı, Hal Pazarı Etrafı, Hükümet Caddesi, Esentepe Yolu, Lale Sokak, Turgut Özal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Hacı Emin Efendi Caddesi, Osmanlı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Abdurrahman Şahin Caddesi, Hafız Esat Gerede Caddesi, Necip Fazıl Caddesi, Özlem Sokak, Mimar Sinan Caddesi, Yüzüncüyıl Caddesi, Nalbant Caddesi, Avaroğlu Caddesi olarak belirlendiği bildirildi.

Yaya geçidi yapılan ve yapılması planlanan bulvar, cadde ve sokakların ise; Turgut Özal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Yüzüncüyıl Caddesi, Hafız Esat Gerede Caddesi, Yaprak Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Avaroğlu Caddesi, Muallim Evler Sokak, Hacı Emin Efendi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Eski Okul Sokak, Çongar Sokak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Çay Boyu Caddesi, Dertli Sokak, Hacı Baki Çevikoğlu Caddesi, Nalbant Caddesi olarak belirlendiği yine belediye tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesinin ardından, trafikte geçiş üstünlüğünün yayaların olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, "Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışma başlatmıştır. Gerede Belediyesi olarak bizler de bu kampanyaya en iyi şekilde destek olmak amacıyla ilçemizdeki ve özellikle okul çevresindeki yaya geçitlerine bu tür uyarı yazılarımızı çizdirmeye başladık. Trafik akışını rahatlamak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için ekiplerimiz belli plan ve program çerçevesinde çalışmalarına ilçe genelinde devam edeceklerdir. Trafikte öncelik yayalarda ve bunun için gerekli her türlü eğitime, projeye ve birlikte çalışmaya destek olacağız" ifadelerine yer verdi.