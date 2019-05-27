Gerede’de yeni yurt inşaatı başladı

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın büyük önem verdiği ve seçimlerde eğitim alanında söz verdiği proje hayata geçiyor. Mustafa Allar’ın söz verdiği 300 kişilik yeni KYK Yurdu projesinde çalışmaların geçtiğimiz hafta başladığı açıklandı. Dayıoğlu Mahallesi’nde üniversite yerleşkesinin hemen yanında inşaatı devam eden KYK yurdu tamamlandığında yüzlerce öğrenciye barınma imkânı sağlayacak.

BAŞKAN MUSTAFA ALLAR’DAN DAVET VAR

Başlayan çalışmalarla ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ‘’İlçemizde Gerede Meslek Yüksek Okulu ve 4 Yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu öğrencileri için en iyi şartlarda, sağlıklı bir ortamda barınmaları için modern bir yurt inşa ediyoruz. 300 öğrencimize hizmet verecek bu yurdu gelişmiş teknoloji ve donatılarla bölgedeki en iyi yurtlardan biri haline getireceğiz. Hali hazırda İlçemizde 600 kişilik KYK Yurdu, en az 1000 kişilik Özel Yurtlar ve çok kiralık evler mevcut. Gerede’yi tercih edecek öğrencilerimiz için en önemli unsurlardan olan barınma sorunumuz yok. Türkiye’nin her şehrinden binlerce öğrenci misafir ettik, mezun ettik. Belediye olarak görev alanımız olmamasına rağmen asli görevimiz gibi ilgilendik. İlçemizden mezun olan öğrenciler bunu teyit edecektir. Üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim. Sınav sonuçlarına göre İlçemizde hem 4 yıllık bölümler hem de kaliteli 2 yıllık bölümler mevcut. Gerede; Ankara-İstanbul arasında ulaşımı son derece kolay yaşanabilir şehir. Tercihlerinde Gerede seçeneğini unutmasınlar” ifadelerini kullandı.

“İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Başkan Allar açıklamasında ayrıca şunları söyledi: “Söz verdiğimiz projenin hayata geçmesinden de oldukça mutluyuz. Seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek sözlerimizin arkasındayız. Halkımızın destekleriyle başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. 300 kişilik öğrenci yurdumuz İlçemize hayırlı olsun.’’