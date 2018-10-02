Haber: Aysun Beykoz

Yangın, Gerede Demirciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşamüzeri mahallede bulunan bir tarlada bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

Çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar olayı, Gerede İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale edip kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangının anızdan dolayı meydana geldiğini belirleyen ekipler, vatandaşlar bu konu hakkında bir kez daha uyardı.