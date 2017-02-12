Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Gerede ilçesinde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından üzerinde CHP'ye sert eleştiri bulunan bir pankart asıldı. Üzerinde "Ey CHP, Milli Şeflik döneminiz bitti. Okuldan, meclisten başörtüsünü attınız. Tanrı uludur dediniz sonunuz oldu. Bu kampanyada bende varım. (Evet)" yazılı pankarta CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan sosyal medya hesabı üzerinden sert sözler söyledi.

"ŞEREFSİZLER"

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan pankartı açan şahıslara hitaben sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Tanju Özcan paylaşımında pankartı açan şahıslara şerefsiz diye seslenerek "Bolu Gerede de bu pankartı asan ve astıran şerefsizlere sesleniyorum. Haddinizi bilin. Sabrımızı daha çok sınamayın!" ifadelerini kullandı.

"HESAP VERECEKSİNİZ"

CHP Bolu Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz, bu olay pankarta sosyal medya üzerinde yayınlayıp bu kişilerin hesap vereceğini duyurdu. Karagöz paylaşımında "Bolu Gerede ilçemizde bu pankartı asan, astıran, göz yuman kim varsa hesap vereceksiniz! Yazıklar olsun size" dedi.



