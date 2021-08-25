Gerede’den 477 kilometre kat ettiler

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye'nin 6 etaplık tek posta güvercin yarışı olma özelliği taşıyan Edirne Golden Cup OLR'nin 477 kilometrelik finali Bolu Gerede-Edirne arasında gerçekleştirildi. Final etabında birinciliği 6 saat 33 dakikalık süresiyle Şanlıurfa'dan katılan Hadi Yağmurlu'nun güvercini kazanarak 60 bin liralık büyük ödül ve Edirne'ye özgü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle özdeşleşen altın kemerin sahibi oldu.

Edirne Golden Cup tarafından düzenlenen 6 etaplık posta güvercini yarışının son ayağı gerçekleştirildi. Gerede'den salınan 721 güvercinin birinci olmak için yarıştığı final etabı Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde kurulan kolombodrumda son buldu. Kahramanmaraş'tan İzmir'e kadar onlarca güvercin meraklısının katıldığı, yarışın galibi saatte 72 kilometre hız ve 6 saat 33 dakikalık süresiyle Hadi Yağmurlu'nun güvercini kazandı. Yarışma Bolu’nun Gerede ilçesinde büyük bir merakla izlendi. Gerede ilçesinden havalanan posta güvercinleri 477 kilometre kat ederek Edirne’ye vardılar.