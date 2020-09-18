Gerede’den Edirne’ye uzanan yarış

Haber: N. Halid Altundal

Edirne'de Kırkpınar Arena Posta Güvercinleri Final Yarışması düzenlendi. Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye ve Bulgaristan'dan yarışmacılar geldi. Yarışmacılara ait bin 172 güvercinin katıldığı organizasyon heyecanlı anlara sahne oldu. İlimiz Gerede ilçesinden bırakılan güvercinler, 500 kilometrelik yol giderek Edirne’ye ulaştı. Gerede’den Edirne’ye Manisa'dan Yunus Taşçı'nın güvercini 7 saat 20 dakikada ulaşarak birinci oldu. Güvercini birinci gelen Taşçı'ya altın kemer ve kupa verildi. İlk 30'a giren güvercinlerin sahiplerine de kupa ve para ödülü verildi.

“GEREDE İLÇESİNDEN BAŞLADI”

Yarışma Komisyon Üyesi Ergun Ellibir, yaptığı açıklamada heyecanlı ve güzel bir yarış yaşandığını belirterek, "1172 güvercin 500 kilometrelik parkurda yarışıyor. Yarışımız Bolu'nun Gerede ilçesinden başladı. İlk etapta dönen kuş sayısı 48. Yarış 2 gün boyunca sürüyor. Yarışın birincisi altın kemerin sahibi oldu. Güzel bir yarışma. Güvercin yetiştiricileri her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışı büyük heyecanla takip etti" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 11:21