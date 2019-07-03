Gerede’den rekor müracaat

Haber: Esra ÖZTÜRK

İmar Barışıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılan başvurular kamuoyu ile paylaşıldı. Merkez’de 11 bin 274, Gerede’de 5 bin 232, Mudurnu’da 2 bin 698, Dörtdivan’da bin 930, Seben’de bin 704, Mengen’de bin 736, Göynük’de bin 626, Yeniçağa’da 691 ve Kıbrıscık’ta 708 başvuru olmak üzere Bolu genelinde 27 bin 599 kişinin İmar Barışı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda; “31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadeleri yer aldı. Bolu’da, İmar Barışı için en çok başvuru merkezden olurken sırasıyla Gerede, Mudurnu, Dörtdivan, Seben, Mengen, Göynük, Yeniçağa, Kıbrıscık takip etti.