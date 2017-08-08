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08 Ağustos 2017 Salı
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    • Geredeli Bir İŞADAMI;”H.İbrahim MUTLU”dan

    Mustafa Cop yazdı...

    08 Ağustos 2017 Salı 06:01
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    Geredeli Bir İŞADAMI;”H.İbrahim MUTLU”dan

    BOLU  Geredeli Seyyah- YAZAR- Sanatçı “HACI İBRAHİM MUTLU” Bey ile bir vesile ile dostlar vasıtası ile 05 Ağustos 2017 C.TESİ günü Bolu’da tanıştık…

    İmzalı eserlerinden bize de   şöyle selenmişler… “Okumak Soylu ve Asil bir eylemdir.

    Baki selam ile”…Teşekkürler…

    Kitabının önsözüne de ; “Çocuklarının kursağından nelerin geçmesi gerektiğini önemseyen, onurlu ve sabırlı anneme ve babama…” demişler…

    Gelelim nisan 2017 “ANKARA”LÜKS baskılı mizanpajve kapak tarsımı güzel renli fotoğraflarla donatılmış “AFRİKA” gezileri ağırlıklı bir eser; “ İYİLİK YOLUNDA uzaklar yakın-1”…

    PEKİ BU İYİLİKSEVER YAZAR KİMDİR? okuyoruz…

    1986 ANKARA  Yapı SANAT Okulu Mezunu…Babadan inşaatçı… Son yıllarda ise “HACI BAYRAM CAMİİ”ve çevresini yenileme projeleri çerçevesinde bir çok tarihi “YAPI”yı yenileme işini de başarı ile bitirmişler…

    BU önemli işlerinde  ENDÜLÜS tarzı AHŞAP BOYAMA İŞLERİNİ tarihi evlerimizin RESTORASYONUNA DA ilave ederek büyük bir yeniliğe de imzalar atan “GÜZEL EVİM İNŞAAT LTD.ŞTİ”  ile “ hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz!” da diyorlar…

    Referanları;” tavan süslemaleri” …” EMİN ACAR EVİ”…” Hacı Bayram Derneği” … vb…

    Gelelim  bu ilk kitabın tanıtımına… “ Bu kitapta Gerede’nin bir köyünde , sadece okulda gördüğü bir ATLASTA  dünya ülkelerine gitmeyi hayal eden bir çocuğun, sonrasında hayallerini değil gerçeği gerçekleştirdiğini, toplumda RUHUNUN OLUŞMASINA VE GELİŞMESİNE ÖNCÜ OLMA isteğini bulacaksınız.” diyorlar…

    “ SUDAN”…”FİLDİŞİ SAHİLİ”…”KENYA”…” HABEŞİSTAN”…”SOMALİ”…”Afrika” YAZILARI…

    İşte bir örnek…”BİLAL-İ HABEŞİ’NİN ÜLKESİ ETİYOPYA”  dan” Afrika’da Tevhid Mühürü Misali Camiler”…

    Selam ve “M u h a b b e t l e “…

    SAYGILARIMIZLA.

    Anahtar Kelimeler: Mustafa, Cop, Yazdı...

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