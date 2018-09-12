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Derince Esentepe Mahallesinde ikamet eden ve yurtdışında aşçı olarak çalışan Geredeli İsmail Yıldırım ve Hatice Yıldırım’ın 3 çocuğundan biri olan Ahmet Kerem Yıldırım (8), ailecek gittikleri Antalya Alanya tatilinde kaldıkları otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi. Havuzdan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldırım, yaklaşık 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Kerem Yıldırım’ın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Kocaeli Geredeliler Derneği de başsağlığı mesajı yayımladı. Yaşamını yitiren Yıldırım’ın cenazesi Derince Merkez Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.