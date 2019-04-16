Geredeli öğrenci Türkiye 3.sü

Haber: Gönül Olutürk

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yazılım alanlarında düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Ankara’da, ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Salonunda yapıldı.

Gerede İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Kezban Er, final yarışmasında “Değerler Eğitimi” alanında ‘X Kuşağından Z Kuşağına Sosyal Medya Paylaşımlarının Değerlerimiz Açısından Karşılaştırılması’ adlı projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul yöneticileri yaptıkları açıklamada, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması”nda Türkiye üçüncülüğü kazanarak hem okulun hem de Bolu’nun adını böyle bir başarıya yazdırmalarının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.