Geredeli taraftarlara yakışmadı!

Haber: Ceylan Beykoz

Bölgesel Amatör Ligi'nin 16. haftasında Gerede İlçe Stadyumu'nda Gerede 1970 Futbol Kulübü ve Yeniçağaspor karşı karşıya geldi. İki ekip arasında oynanan mücadeleyi Doğukan Güngör'ün 18. dakikada kaydettiği golle evsahibi ekip 1-0'lık galibiyetle tamamladı. Gerede 1970 Futbol Kulübü taraftarlarının tribüne astığı “Hoşgeldiniz o……çocukları” yazılı pankart Bolu kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Emniyet ekiplerinin müdahalesinin ardından pankart kısa süre içerisinde indirildi.Birbirlerine sadece 17 km mesafede olan iki komşu ilçenin futbol uğruna birbirlerine besledikleri bu kin ilk değil. Ligin ilk yarısında Yeniçağa'da oynanan karşılaşmada da saha dışı olaylar gündem olmuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, “Gerekli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili kamera vs. kayıtlar inceleniyor” dedi.

“SÖZ KONUSU FUTBOL OLDUĞUNDA İKİ TARAFTA ENTERESAN BİR HALE BÜRÜNÜYOR”

Öte yandan da Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik konu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Ben geldim geleli, Gerede ve Yeniçağa’da futbol bazında bir husumet var. Futbolu çıkardığınız zaman hiçbir olay yok, problem yok. Bir araya geliyorlar, bizim Yaniçağa’lılar Gerede’ye gidiyor onlar buraya geliyor. Fakat söz konusu futbol olduğunda iki tarafta enteresan bir hale bürünüyor. Yani bizim Yeniçağa’da maç oynanacağı zamanda buna benzer hadiseler daha az olsa da oldu. Pankart açma olmadı bu şekilde. Bu konu ile ilgili ne yapılabilir ona bakacağız şimdi. Ben aynı zamanda Bolu Vali yardımcısıyım. Konuyu hemen merkeze gidip Valilik masasında masaya yatıracağız. Konu hakkında geniş bir çalışma yapıp, yasal yollara gideceğiz”