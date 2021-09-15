Geredeli ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Haber: Okay Özcan

Kaza, sabah saatlerinde Gerede ilçesindeki D-100 karayolu Ahmetler Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Öztürk idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTI

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Öztürk'ün cenazesi araçtan itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Gerede Deri Organize Sanayi bölgesindeki Efeler Deri fabrikasının sahibi olan Öztürk'ün vefatı ilçeyi yasa boğdu.