Geredeli ünlü işadamı hayatını kaybetti

Haber: C. Kutay AYKAN

Üstün’ün cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Emin Üstün Kimdir?

EminÜstün; Gerede doğumlu olup Bolu’nun önemli simalarından Habibullah Üstün’ün oğludur. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Emin Üstün, 1991 yılında başlattığı satış modelini 1992 yılında geliştirdiği “el birliği sistemi” ile yeni bir boyuta taşımıştır.

Eminevim sahibi EminÜstün olup, 1991 yılında İstanbul’da birkaç kişinin bir araya gelerek kurduğu Emin Otomotiv firmasının kurucusudur. Birkaç arkadaşın bir araya gelmesi ile “sırayla otomobil sahibi olma” modeli üzerinde organizasyonlar yapmaya başlayan EminÜstün, kısa sürede önemli bir satış rakamı yakalamayı başarmıştır.

Emin Şirketler Grubu bünyesinde; Emin Enerji, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Sigorta, Emin Otomotiv 2. El, Emin Mağaza, Emin Yachting gibi firmalar bulunmaktadır. EminÜstün evli olup, çocukları ile birlikte çalışmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 15:58