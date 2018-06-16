Haber: Esra Öztürk

Türkiye’nin dört bir yanında ikamet eden Geredeliler’in kurmuş olduğu vakıf ve derneklerin oluşturduğu Geredeliler Platformu büyük bir organizasyona hazırlık yapıyor. Geredeliler Platformu tarafından organize edilecek 1. Gerede Esentepe Buluşması organizasyonunda Geredeli hemşeriler bir araya gelecek. 26 Haziran Salı günü düzenlenecek olan programda yemek ikramı, müzikli eğlenceler ve çeşitli yarışmaların yanı sıra “Gerede Beyi Seçimi” yapılacak. Programda ayrıca Gerede Beyin Fırtınası adlı bir etkinlik de gerçekleştirilecek.