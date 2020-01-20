Geredeliler 'Kaz Yeme Gecesi'nde' buluştu

Haber: BMA

İstanbul Geredeliler Derneğinin 10.Geleneksel İstişare ve Kaz Yeme Toplantısına, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Vali Ali Fidan, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdurrahman Özçelik, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İstanbul Geredeliler Derneği Başkanı Sabri Yılmaz, Bürokratlar, İl ve İlçe Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri ve İstanbul, İzmit, Ankara, Bolu ve Gerede’den çok sayıda davetli katıldı. Kur’an Tilaveti ile başlayan gece, İstanbul Geredeliler Derneği Başkanı Sabri Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün konuşmaları ile devam etti. İstanbul Geredeliler Derneği Başkanı Sabri Yılmaz gecenin anısına Belediye Başkanı Mustafa Allar’a plaket takdim etti.

Belediye Başkanı Mustafa Allar geceye katılan davetlilere, göreve geldiği günden bugüne dek yaptığı ve yapacağı projeleri sinevizyon eşliğinde anlattı. Başkan Mustafa Allar’ın projeleri davetliler tarafından ilgi ile takip edildi. Yemek esnasında ise sinevizyon cihazında Gerede Belediyesi tarafından yaptırılan drone çekimleri ve ulusal kanallarda ilçe ile ilgili çıkan haberler yayınlandı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “İstanbul Geredeliler Derneğimiz tarafından her yıl İstanbul’da düzenlenen geceye bu yıl biz ev sahipliği yaptık. Çoğunlukla kazın Kars'a ait olduğu sanılır ancak onlar kazı kurutarak yerler. Bizde ise kaz kurutmadan yenir. Panayırlarımızda kazları kızartarak yeriz. Türkiye'nin birçok yerinden de kaz yemek için panayır zamanı ilçemize gelir. Gerede'de eylül ayında kaz yenmeye başlar, şubat sonuna kadar devam eder. Ferfene dediğimiz geleneksel eğlence gecelerinde de kaz ve hindi yeriz. Aslında kaz yemekleri bizi bir araya getirerek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Gecemize uzaktan yakından katılan tüm davetlilere teşekkür ederim” dedi.

Kaz yeme gecesi programı çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona ererken, davetliler Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ve Dernek Başkanı Sabri Yılmaz’a teşekkür ederek salondan ayrıldılar.