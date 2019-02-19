Geredelilerden Allar’a sevgi seli

Haber: Aysun Beykoz

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve beraberindeki heyet STK’lar, okullar, hastane, karayolları, özel idare gibi birçok kamu kurumunu ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde ‘’2023 Vizyonu’’ isimli projelerini sunum olarak anlatan Mustafa Allar, sunum sonrası yeni projelerle ilgili soruları cevaplandırdı. Ayrıca kendisine gelen istek ve talepleri tek tek not aldırarak gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Ziyaretlerde yapılan yeni proje sunumları büyük ilgi ve beğeni topladı.

Gönül Belediyeciliği parolası ile yola çıktıklarını belirten Başkan Mustafa Allar, “İnsan odaklı hizmet ve daha güzel bir Gerede için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize değer katacak hizmet ve projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu hizmet ve projeleri üretirken hemşehrilerimizin güven ve desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. İnşallah 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından değerli hemşehrilerimizin teveccühleri ile daha güzel hizmet ve projeleri değerli hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN MUSTAFA ALLAR’A TAM DESTEK

Başkan Allar ziyaretlerine devam ederken Allar’a Geredeli Muhtarlardan da destek geldi. Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gerede Belediye Başkan'ı Mustafa Allar’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri Gerede Belediye Başkan'ı Mustafa Allar’ı ziyaret ederek, 2014-2019 yılları içinde yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş ziyarette yaptığı konuşmada, “Yapılan hizmet ve yatırımlar ile bölge halkı bir şehirde yaşamanın tüm imkan ve konforundan yararlanmaktadırlar. İlçemizde ki hizmetlerde bütünlük ve devamlılık söz konusudur. Bu zamana kadar hiçbir talebimizi ve isteğimizi geri çevirmeyen Mustafa Allar başkanımıza teşekkür eder, çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyarette konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ’’Muhtarlarımız ile bir bütünlük, dayanışma ve istişare içinde çalışıyoruz, yatırım ve hizmetlerin planlanmasında ve yerine getirilmesinde muhtarlarımızın büyük önemi var. Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum’’ İfadelerini kullandı.