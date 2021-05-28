Gerede’nin beklediği proje tamamlandı



Haber: C. Kutay Aykan

Yenimahalle 2 Nolu Sağlık Ocağı’nın doğusunda bulunan yaklaşık 1100 m²’lik alanda, pazar yeri ve açık otopark olarak da kullanılabilecek üzeri kapalı semt pazarı yapımı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; çelik konstrüksiyon kolonlar yerleştirildi, çatı kapandı, çatı olukları tamamlandı, elektrik tesisat çalışmaları tamamlandı, çalışmaların son aşamasında ise çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete girmeye hazır hale geldi.

Çalışmaların tamamlandığı kapalı semt pazarında için önümüzdeki günlerde son kontrollerin yapılarak kabul sürecinin tamamlanması ile birlikte vatandaşların ve esnafın hizmetine açılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projesinin hayata geçmesi ile birlikte; çarşamba günleri açık alanda kurulan semt pazarının kapalı alanda kurulmaya başlaması ile esnaf ve mahalle sakinleri kış şartlarında oluşan olumsuz hava koşullarından, yaz mevsiminde güneşten ve yağmur yağışı gibi etkenlerden kurtulmuş olacaklar. Pazaryerinin yapımı esnasında hemen bitişikte bulunan spor tesisinin de yenileme çalışmaları yapıldı.