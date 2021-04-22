Gerede’nin Cuma pazarı perşembe yapılacak

Haber: Onur Akçelik

İlimiz Bolu’nun ilçesi olan Gerede’de yıllardır Cuma günü kurulan pazar yeri, yeni yayımlanan genelgeye göre 1 geriye alındığı açıklandı. Genelgede, “İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine '23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Cuma, cumartesi, Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek” açıklamalarına yer verilmişti. Buna karşılık açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Değerli Hemşehrilerimiz, Pandemi Tedbirleri kapsamında 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından İlçe Pazarı 22 Nisan 2021 Perşembe günü kurulacaktır. Tüm Halkımıza önemle duyurulur” dedi.