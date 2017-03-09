Özel Haber: Kasım ŞAHİN

33 binden fazla insanımızın yaşadığı Gerede ilçemiz Devlet Hastanesi’nde görevli doktor sayısının az oluşu hastaları isyan ettirdi. Tedavi olmak için hastaneye giden vatandaşlar doktor bulamamaktan şikayetçi. Tedavi için il merkezine gitmek zorunda olduklarını belirten hastalar hem yol hem de diğer masraflar sebebiyle zorlandıklarını ve doktor açığının bir an önce kapatılması gerektiğini söylediler.

1 YILDIR DOKTOR YOK

Dahiliye bölümünde 2, ortopedi ve KBB bölümünde 1’er doktor olduğu; ultrason için haftada 1 gün geçici görevle, genel cerrahi için haftada 2 gün geçici görevle, çocuk hastalıkları için ise her gün geçici görevle doktor geldiği belirtilen hastanede 4 pratisyen hekim bulunuyor. Hastanede kadın doğum, kardiyoloji ve göz hastalıkları bölümünde 1 yıldır doktor olmaması ve hemşire açığının olması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Hastaların tedavi görmek için sürekli il merkezine gitmek zorunda kalması ise Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi ve AİBÜ Tıp Fakültesi’nde yoğunluğa sebep oluyor.

BAŞBAKANA ÇAĞRI YAPTILAR

İlçede son kayıtlara göre 17 binin üzerinde kadın nüfusu bulunduğu halde hiç kadın doğum uzmanı veya jinekolog bulunmaması ilçenin en önemli sağlık sorunu olarak göze çarpıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara methiyeler dizen siyasilere çağrı yapan Geredeli kadınlar, “Her şeyin başı sağlık. Ama koca ilçede bir kadın doktoru dahi yok” yorumunda birleşiyorlar.