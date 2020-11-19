Gerede’nin göz bebeği ağaçlandırıldı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi ilçenin ziyaretçi akınına uğrayan mesire alanı Esentepe için ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Gerede’nin göz bebeği altı çim, üstü çam yaz ve kış aylarında şehir içi ve şehir dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, içerisinde 700 yıllık çam ağaçlarını barındıran Esentepe Mesireliğinde gelecek nesillere miras bırakılmak üzere; Gerede Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ağaçlandırma çalışması kapsamında, 1100 adet sarıçam ve 45 adet mavi ladin ağaç dikimi yapıldı. Esentepe Mesireliğinde yapılan ağaçlandırma çalışması; Esentepe’de ağır geçen kış şartları nedeniyle ağaçların kuruması ve devrilmesi göz önünde bulundurularak belirlenen bölgelerde yapıldı. Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen bölgelerde önümüzdeki yıl ihtiyaca göre ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceği bildirildi.