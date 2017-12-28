Haber: Kasım ŞAHİN

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde sabaha karşı 04.05.13’de 3.3 büyüklüğünde ve 5 metre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Deprem uyku saatinde olan köy halkının kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı köylüler duydukları gürültü ve sarsıntı nedeniyle kendilerini evlerinin dışına attı. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre depremin köy evlerinde ve ahırlarda hiçbir zarar vermediğini, depremin merkez üssü Karabük’ün Hamazalar-Eskipazar olduğunu bildirdi.