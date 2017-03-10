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Gerede Belediye Meclisi Mart ayı olağan Toplantısı’nda İzmit Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olunması hakkında karar alındı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar İzmit Büyükşehir Belediyesi ilekardeş şehir olunmasının her iki belediye için hayırlı olmasını diledi.Mustafa Allar, alınan karar neticesinde ilerleyen dönemlerde ortak projelerin gerçekleştirilmesi yönünde adımlar atılabileceğini söyledi. Gerede Belediye Başkanımız Mustafa Allar yaptığı açıklamasında “Belediyeden gelen kardeş belediye talebine olumlu cevap vermesi durumunda kardeş belediye olacağımız İzmit Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki tecrübelerinden, başarılı çalışmalarınızdan faydalanacağız. Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdik, Kocaeli Geredeliler Derneği Başkanımız Sayın Hasan Yel ve AK Parti İzmit Belediye Meclisi Üyemiz Sayın Hayrettin Ünlü ve Kocaeli Geredeliler Derneği Yönetim kurulu üyelerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayrettin Ünlü Kardeşimizin destekleriyle bir adet hibe su tankeri sözünü aldık. İlçemize hayırlı olsun. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Dr. Nevzat Doğan Beye teşekkür ediyorum” dedi.