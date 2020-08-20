Gerede’nin Markuşa Deresi kurudu

​​​​​​​İlimiz Gerede ilçesi sınırları içerisinde bulunan Markuşa Deresi kurudu. Önce ki yıllarda da karşılaşılan bu durum üzerine halk, yetkililere seslenerek bir an önce harekete geçilmesini istedi.

Gerede’nin Markuşa Deresi kurudu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dönemin ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınalı’nın önderliğinde başlayan ve Ankara’nın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak olan projenin önemli ayaklarından olan Markuşa Deresi kurudu. Obruk çöküntüsü yaşandığı ve bunun sonucunda kuruduğu düşünülen dere çayının ileride sıkıntılara yol açacağı düşünülüyor. Çevre köylerde yaşayan çiftçilerin, hayvanları için su ihtiyacını buradan karşılaması da sorunun büyüklüğünü gösteriyor. Hayvan ve insan popülasyonunu olumsuz etkileyecek olan bu durum için vatandaşlar, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi. Önümüzde ki günlerde yapılması planlanan incelemelerin ardından suyun kaybolma sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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