Gerede’nin taleplerini Bakan Yardımcısına iletti

Haber: BMA

Bir dizi ziyaret için ilimiz Bolu’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ve Bolu Valiliği’ni ziyaret etti. AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nda Bakan Yardımcısı Yavuz ile bir araya gelen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Yavuz’a ilçenin taleplerini içeren dosya takdim etti.

“GEREDEMİZİN TALEPLERİNİ İÇEREN DOSYAMIZI TESLİM ETTİK”

Bakan Yardımcısı Yavuz’a ilçenin simgelerinden deri pösteki takdim eden Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “İlimize bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Özgül Özkan Yavuz'a Belediye olarak yaptığımız faaliyetler ile ilgili sunum yaptık, Geredemizin taleplerini içeren dosyamızı teslim ettik. Özellikle en büyük isteğimiz İlçemize yakışır bir kütüphane. Kütüphanemizin bulunduğu alan zaruretten kaynaklanıyor. Bakan Yardımcımızda konuyla ilgili değerlendirme yapılacağını ifade etti” dedi.