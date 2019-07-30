Gerede’nin yükselen yıldızı “Esentepe”

Haber: BMA

Esentepe Mesire Alanı, sıcaklardan bunalan misafirlerini ağırlamaya başladı. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çevre il ve İlçelerden gelenlerin yıllardır uğrak yeri olan Esentepe Mesireliği bu yıl da ziyaretçilerle dolup taşıyor. Ayrıca Karadeniz yol bağlantısının tek geçiş noktası olan Gerede; bu güzergahtan geçen gurbetçileri de ağırlıyor.

700 yıllık çam ağaçları, bol oksijeni ve temiz çevresi ile büyük beğeni toplayan Esentepe Mesireliği, özellikle hafta sonları büyük ilgi görüyor. Tüm ilçeye hâkim bir manzarası olan Esentepe, şehrin 1,5 kilometre kuzeyinde bin 400 metre yükseklikte bulunuyor. Yüzyıllık çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu Esentepe’de yaz mevsiminde piknik, gezi, kros, çim kayağı, kış mevsiminde ise kayak gibi kış sporları yapılıyor. Mesire alanı, mini Marmara Denizi şeklindeki havuzu, çay bahçesi ve bistro kafe ile konuklarına huzurlu bir ortamda eğlence ve dinlenme imkânı sunuyor. Yenilenen Esentepe Otel ise misafirlerini konuk ediyor. 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu fethe çıkan Horasanlı akıncı Türklerinden Ramazan Dede’nin burada küçük bir tepede bulunan mezarı, misafirler tarafından ziyaret ediliyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yoğun ilgi gören Esentepe Mesireliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kuzey Afrika’dan gelen sıcaklıklar Almanya, Hollanda, Fransa’da etkisini gösterirken; ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olan Gerede Esentepe Mesireliğinde doğal bir klimayla serinliyoruz. Kavurucu sıcaklıklardan bunalan gurbetçi vatandaşlarımızı Gerede’mize, Esentepe’mize davet ediyoruz’’ dedi.

Başkan Allar ayrıca Esentepe’de inanç turizminin de bulunduğunu, yenilenen barbekülerle pikniklerin daha eğlenceli geçeceğini ve közde, semaverde yapılan çayları yudumlarken bol oksijenli havanın tadını çıkarabileceklerini ifade etti.