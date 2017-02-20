Haber: Erdal Tanrıverdi

Geredespor'da, son haftalarda alınan kötü sonuçlarından ardından Aydın Başer'in teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Geredespor, Aydın Başer'den boşalan koltuk için çok gecikmeden hamlesini yaptı. Geredespor'da teknik direktörlük görevine Ahmet Gazi Özdemir getirildi. Özdemir'in yardımcılığını ise Osman Dinçer yapacak.

"GÜVENİM TAM"

Geredespor Başkanı İsmail Çetin yaptığı açıklamada "Aydın Başer'e yaptıkları için teşekkür eder, başarılar dileriz.Yolumuza Ahmet ve Osman Hocalarımız ile devam edeceğiz.Bağcılarspor maçında teknik heyete ve futbolculara olan güvenim tam karşılaşmadan galibiyet ile ayrılacağız'' ifadelerini kullandı.