Gerede’ye 2. Arıtma

Haber: Ceylan Beykoz

Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın önem verdiği ve ilçenin ekonomik anlamda bel kemiği olan Deri OSB’de, üretim kapasitesinin artması sonucu ihtiyaç duyulan 2’nci Arıtma Tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda ihale gerçekleştirilmişti. Deri Organize Sanayi Bölgesinde yapımına başlanan yeni arıtma tesisi günlük 6 bin metreküp kapasiteli olacak. Tesiste ayrıca yeni arıtma teknolojisi kullanılacak. Tesis 24 ayda tamamlanacak ve projenin yaklaşık maliyetinin 30 Milyon TL olduğu ifade ediliyor. Arıtma tesisinin yapımı tamamlandıktan sonra Gerede, Türkiye’nin deri merkezi olma misyonunu ortaya koyacak ve Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesinde gün geçtikçe artan kapasite sadece ilçe değil, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Yapımına başlanan yeni arıtma tesisinin Deri Sanayi Esnaflarımıza ve İlçemize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Arıtma tesisinin ihaleye çıkması ve hayata geçmesi noktasında emeği ve katkıları bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın’a, AK Parti Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nurettin Doğanay’a, AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin’e, Gerede Deri Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ersin Kaşka ve Yönetimine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum’’ dedi.