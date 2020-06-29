Gerede’ye 5 yeni doktor

Haber: N. Halid Altundal

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçe halkına müjdeli haberi verdi. Başkan Mustafa Allar yaptığı açıklamada Gerede Devlet Hastanesine 5 yeni doktor ataması yapıldığını bildirdi. Allar konuyla ilgili açıklamasında, “Gerede Devlet Hastanemize; Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın'ın yoğun gayretleri ile 1 Üroloji Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve 1 Pratisyen Doktor olmak üzere toplam 5 Doktorumuzun ataması yapılmıştır. Sayın Milletvekillerimize İlçe halkım adına şükranlarımı sunuyor, kıymetli doktorlarımıza ‘hoş geldiniz’ diyerek hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.