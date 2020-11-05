Gerede’ye 6 fabrika daha

Haber: BMA

Gerede’de bulunan Karma Organize Sanayi Bölgesinde hali hazırda faal olan fabrikaların yanı sıra 6 fabrika daha üretime hazırlanıyor. Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada 6 fabrikanın 2’sinin inşaatının bitmek üzere olduğu, 1 fabrika açılış aşamasında olduğu ve 2 fabrikanın da inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtilirken 1 fabrikada ise inşaat çalışmaları yeni başladığı bildirildi. 2014 yılında 4 fabrikanın olduğu Karma OSB’de fabrika sayısı 18’e yükseldi. Fabrikaların faaliyete geçtiği zaman Gerede’de üretim ve istihdama büyük katkı sağlayacağı ifade edilirken üretime devam eden metal fabrikasının çalışma alanlarını büyütmeye devam ettiği ve ilçede istihdama katkı verdiği açıklandı.

“HER FİRMA BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR”

Karma Organize Sanayi Bölgesinin her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Faaliyet gösteren fabrikaların yanı sıra 6 fabrika daha üretim ve istihdam için inşaat çalışmalarına devam ediyor. İlçemiz için istihdam konusunda adım atan her firma bizim için çok değerlidir. İnşaat aşamasında olan ve üretime hazırlanan fabrikalarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.