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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Geredeye 86 bin TL ödenek

    İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları başladı. Ay boyunca devam edecek toplantıların ilk oturumunda 4 madde görüşülüp karara bağlandı.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 11:26
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    Geredeye 86 bin TL ödenek

    Haber: Aysun Beykoz

    Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşenKasım Ayı toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Performans Programı görüşülerek incelenmek üzere meclisin ihtisas komisyonlarına havale edildi. Ardından İl Özel İdaresinin 2018 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy birliği ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

    Toplantıda Merkez İlçe, Güneyfelakettin Köyü Çiftlik (Değirmenyanı), Cinler ve Muslar

    Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisinin yapılması talebi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilirken, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Gerede İlçesi Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak üzere yardım bölümünden 86.251 TL. ödeneğin, Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına karar verildi.

     

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Kasım, Ayı

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