Gerede’ye atıksu tesisi kurulacak



Haber: N. Halid Altundal

Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, ilçeye Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan işletmelerden kaynaklanacak evsel ve endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisi yapmak için harekete geçti. Tesisin yapımı için yapılan çalışmaların ardından Heyet Başkanlığı tarafından ihale ilanı verildi. Resmi Gazetenin 10 Eylül 2020 tarihli sayısında yer alan ilana göre Gerede’ye Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak. 29 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek ihale sonrası işin 24 ayda teslim edilmesi bekleniyor.