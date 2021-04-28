Gerede’ye Biontech geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde hem Çin Sinovac aşısı hem de Alman BionTech aşısı uygulanmaya devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Biontech aşısının 30 Nisan Cuma gününden itibaren Gerede Devlet Hastanesinde de uygulanmaya başlayacağı bildirildi. Sağlık Müdürlüğü duyurusunda, “Gece saat 24.00’e kadar BionTech aşılama hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. MHRS web, MHRS mobil, ALO 182, e-Nabız veya hastanemizden randevu oluşturup aşınızı güvenle olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.