Gerede’ye “Fizik Tedavi Ünitesi” açılıyor

Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın gayretleri ile Gerede Devlet Hastanesi ek hizmet binası ve yenileme çalışmaları yapılarak ilçe halkına hizmet vermeye başlamıştı. Ayrıca; yollarının asfaltlanması, oto parkının düzenlenmesi gibi çalışmalarında tamamlanması ile son derece modern bir görünüme kavuşan hastanenin hizmet alanı da genişletilmeye devam ediyor. Doktor eksikliğinden yakınan Geredelilerin talepleri üzerine birçok uzmanlık alanında doktorların da atanması ile birlikte eksikler tamamlanırken bununla beraber yatalak hastaya sahip vatandaşlara da kolaylık sağlayan Palyatif Servisi açılmıştı. Sağlıkta hizmet kapasitesini genişleten ilçede Belediye Başkanı Mustafa Allar yine vatandaşların talepleri doğrultusunda “Ayaktan Fizik Tedavi Ünitesinin” açılacağı müjdesini verdi.

1 EKİM İTİBARİYLE HİZMETE BAŞLIYOR

Gerede Devlet Hastanesine ‘Fizik Tedavi Ünitesi’ açılacağını belirten Belediye Başkanı Mustafa Allar, ünitenin yapılması için İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol ile görüşerek girişimde bulunduklarını söyledi. Talepler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğünün de değerlendirmesi neticesinde (Kaplıca Tedavisi Hariç) Fizik Tedavi Ünitesi 1 Ekim itibari ile ayaktan hizmet vermeye başlayacak. Ünite kapsamında Fizik Tedavi Uzmanı eşliğinde günlük ortalama 50 hastaya hizmet verilmesi bekleniyor. Açılacak ünite sayesinde yıllardır tedavi olmak için şehir dışına çıkmak zorunda kalan vatandaşlar artık Gerede Devlet Hastanesinde uzun süreli randevulara gerek kalmadan nezih bir ortamda tedavilerini olabilecekler.

“ETKİN BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNULACAKTIR”

Yeni ünitenin müjdesini veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “İlçe halkının il merkezine gitmeden yerinde fizik tedavi hizmeti alabilmesi ve devamlılığın sağlanmasının önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, merkez hastanelerimize ya da çevre illere sevk edilmek zorunda olan hasta sayımızı azaltmak temel hedefimiz. İlçemizde hizmet ağına her geçen gün yeni hekimlerin eklenmesiyle birlikte vatandaş memnuniyeti de inanıyorum ki üst seviyede olacaktır. Yeni hizmete girecek olan Fizik Tedavi Ünitesi ile birlikte halkımıza etkin bir sağlık hizmeti sunulacaktır. Fizik Tedavi Ünitesi’nin hizmete girmesinde büyük çaba gösteren Bolu Milletvekilimiz Fehmi Küpçü ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Muhammed Emin Demirkol Hocamıza teşekkür ederim’’ dedi.